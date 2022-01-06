شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات الاتحاد بعد فوز مصيلحي بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق، اليوم الخميس، نادى الاتحاد السكندرى، باب تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جديد، حيث يتكون المجلس من "رئيس ـ نائب رئيس ـ خمسة أعضاء لا يقل سن أى منهم عن 35 عاما ـ عضوين من الشباب يقل عمرهم عن 35 عاما - وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير.

وفاز محمد مصيلحي برئاسة نادي الاتحاد السكندري لفترة جديدة، وذلك بالتزكية، بعدما تم إغلاق باب الترشح بشكل الرسمى فى تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، حيث لم يتقدم أي مرشح أخر لمنافسة مصيلحي على مقعد الرئيس. وتقدم محمد مصيلحى الرئيس الحالى للاتحاد السكندرى بأوراق ترشحه لرئاسة النادى فى ولاية جديدة، وذلك فى الخليج 365 والأخير من فتح باب الترشح، وحظى مصيلحى باستقبال حافل من قبل أعضاء النادى خلال تقديم أوراق ترشحه، حيث قام الأعضاء بعمل "زفة إسكندرانى" فى استقبال مصيلحى قبل تقدمه بأوراق الترشح.

وجاءت الائمة النهائية للمتقدمين للترشيح بأنتخابات نادى الاتحاد السكندرى خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25_2_2022بمقر النادي بالشاطبي ، للدورة الانتخابية 2021- 2025 ، عقب غلق باب الترشيح اليوم الخميس 6_1_2022 كالتالي:

منصب الرئيس

ـ محمد مصيلحي على مقعد الرئيس "فوز بالتزكية"

منصب نائب الرئيس:

ـ أحمد عبد المجيد محمد محمد

ـ شريف علي خليل الحلو

منصب العضوية فوق السن

ـ إبراهيم شعبان ابراهيم أمين

ـ أحمد السيد موسى عبد الحميد

ـ أسامة محمد محمود اسماعيل

ـ اسماعيل محمد اسماعيل مرسي

ـ حازم محمد فتح الله الرجال

ـ شريف محمد منصور عطية

ـ عز الدين حسين أحمد إبراهيم

ـ محمد أحمد محمد أحمد

ـ محمد خميس ابراهيم عبده

ـ نجلاء الزناتي يونس حجاج

منصب العضوية تحت السن

ـ محمد محمود عبد الرحيم البحيري "فوز بالتزكية"

ـ محمود مدحت محمود القاضي "فوز بالتزكية"