نجل مهاجم الأهلى يخطف الأنظار فى ملعب التتش.. صور

القاهرة - سامية سيد - خطف مالك صلاح محسن، نجل مهاجم النادى الأهلى الأنظار، بعدما تواجد برفقة والده فى ملعب التتش، وذلك على هامش تدريبات النادى الأهلى استعداداً لبطولة كأس الرابطة.

ونشر الحساب الرسمى للأهلى على فيس بوك، صوراً لمالك صلاح محسن وعلق "تدريبات خاصة للاعبنا الصاعد مالك صلاح محسن".

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الذين شاركوا فى التدريبات ابتداء من يوم 4 ‏يناير الجارى، على راحة غدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه بعد غد السبت بعد ‏اكتمال صفوفه بمشاركة اللاعبين الذى حصلوا على راحة إضافية؛ للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلى.‏

ومن المنتظر أن يقود بيتسو موسيمانى، المدير الفنى وجهازه المعاون، تدريبات الفريق يوم السبت المقبل بعد ‏عودته إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، بعد قضاء فترة الراحة مع ‏أسرهم.‏

وخاض لاعبو الأهلى تدريباتهم، اليوم، حيث أدى اللاعبون فقرة فى "الجيم" ثم استكملوا ‏برنامجهم التدريبى داخل ملعب التتش، كما أدى على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ‏ثلاثى حراسة المرمى، تدريبات منفردة.‏

وأكد الجهاز الطبى بالنادى على تشديد الإجراءات الاحترازية وإجراء مسحات طبية لبعض ‏اللاعبين؛ للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى لهم فى ‏ظل توقف النشاط بسبب استعداد المنتخب للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى ‏الكاميرون.