شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى ينذر الزمالك قبل فسخ عقده.. والدحيل يكثف مفاوضات ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ازداد ملف تجديد المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك تعقيداً، وذلك بعد تأخر حصول اللاعب على مستحقاته هذا الموسم، ليرسل إنذارا لناديه يطلب فيه الحصول على مستحقاته المتأخرة أو فسخ التعاقد من طرف واحد.

وينتهى عقد بن شرقى مع الزمالك بنهاية الموسم وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ودخلت عدة أندية خليجية فى مفاوضات لضم بن شرقى وعلى رأسها الدحيل القطرى والذى يكثف مفاوضاته حاليا مع اللاعب تمهيدا للحصول على خدماته.

ويترقب مسئولو الأهلى موقف أشرف بن شرقى مع الزمالك وكذلك عدد من اللاعبين، الذين تنتهى عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجارى وهو ما أكده أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى فى تصريحات له.

ومن جانبها منحت إدارة نادى الزمالك المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق مهلة أخيرة للتجديد وحسم مصيره سواء بالموافقة على البقاء مع الفريق أو الرحيل فى نهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك عن إبلاغ مسئولى الزمالك اللاعب بالموافقة على كل طلباته عدا الشرط الجزائى، مع وعده بإلغاء بند الشرط الجزائى فى جميع عقود اللاعبين، وأضاف المصدر أنه حال رفض بن شرقى التجديد للزمالك خلال الفترة الحالية وتحديدا قبل نهاية يناير الجارى، فإنه سيتم البدء فى البحث عن بديل أجنبى للتعاقد معه فى الصيف المقبل.