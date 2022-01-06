شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب محمد الشوربجى من بطولة هوستن للاسكواش بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحب محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا لرجال الأسكواش من منافسات بطولة هوستن المفتوحة للأسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 4 إلى 9 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وذلك بعد ثبوت إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها.

ويمثل مصر في هذه البطولة كل من: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، عمر مسعد، كريم الحمامي، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مروان الشوربجى، ومازن هشام.

وتعتبر البطولة ذات أهمية خاصة، حيث من المقرر أن تحدد صدارة التصنيف العالمي والتي يسيطرعليها البطل المصري علي فرج، بينما ينافس النيوزلاندي بول كول المصنف الثاني، على حصد لقب تلك البطولة، والتي قد تقوده إلى إنهاء الهيمنة المصرية على صدارة التصنيف العالمي في حالة تتويجه بلقب بطولة هوستن.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر ينايرالجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية.