كأس أمم أفريقيا.. المجبري ثالث مصاب بكورونا في منتخب تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إصابة حنبعل المجبري، لاعب "نسور قرطاج"، بعدوى فيروس كورونا (كوفيد - 19)، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونشر الاتحاد التونسي بيانا رسميا قال فيه: "كشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب حنبعل المجبري عن إصابته بفيروس كورونا، وسيخضع للعزل الصحي على أن يلتحق بالمنتخب الوطني في الكاميرون مباشرة بعد تماثله للشفاء".

ويعد المجبري ثالث مصاب بفيروس كورونا في صفوف منتخب تونس، بعد يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة السادسة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021، مع موريتانيا وجامبيا ومالي.