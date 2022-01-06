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"مجانية على النايل سات".. قناة جزائرية تنقل بعض مباريات كأس الأمم 2021

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن نقلها لبعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .

وحصلت القناة على حقوق 10 مباريات من البطولة من بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري ومباراة الافتتاح وقبل النهائي والنهائي .

وتبث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بأسم Programme NationalHD على تردد 11680H بمعدل ترميز 27500 .

فيما يلعب منتخب مصر أولى مبارياته الثلاثاء القادم أمام نيجيريا وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية الأحد القادم بمواجهة الكاميرون وبوركينا فاسو .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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