"مجانية على النايل سات".. قناة جزائرية تنقل بعض مباريات كأس الأمم 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن نقلها لبعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .

وحصلت القناة على حقوق 10 مباريات من البطولة من بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري ومباراة الافتتاح وقبل النهائي والنهائي .

وتبث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بأسم Programme NationalHD على تردد 11680H بمعدل ترميز 27500 .

فيما يلعب منتخب مصر أولى مبارياته الثلاثاء القادم أمام نيجيريا وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية الأحد القادم بمواجهة الكاميرون وبوركينا فاسو .