شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى رئيساً للاتحاد السكندرى بالتزكية بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محمد مصيلحي برئاسة نادي الاتحاد السكندري لفترة جديدة، وذلك بالتزكية، بعدما تم إغلاق باب الترشح بشكل الرسمى فى تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، حيث لم يتقدم أي مرشح أخر لمنافسة مصيلحي على مقعد الرئيس.

وتقدم محمد مصيلحى الرئيس الحالى للاتحاد السكندرى بأوراق ترشحه لرئاسة النادى فى ولاية جديدة، وذلك فى الخليج 365 والأخير من فتح باب الترشح، وحظى مصيلحى باستقبال حافل من قبل أعضاء النادى خلال تقديم أوراق ترشحه، حيث قام الأعضاء بعمل "زفة إسكندرانى" فى استقبال مصيلحى قبل تقدمه بأوراق الترشح.

وأغلق، اليوم الخميس، نادى الاتحاد السكندرى، باب تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جديد، حيث يتكون المجلس من "رئيس ـ نائب رئيس ـ خمسة أعضاء لا يقل سن أى منهم عن 35 عاما ـ عضوين من الشباب يقل عمرهم عن 35 عاما - وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير.

وتضم قائمة مصيلحى: أحمد عبد المجيد نائبا وخمسة أعضاء فوق السن هم حازم الرجال / إبراهيم شعبان / اسماعيل محمد / محمد خميس / محمد أحمد سلامه

وتضم القائمة أيضا عضوين تحت السن هما محمد البحيرى / محمود القاضى

كما تقدم من خارج القائمة د شريف الحلو علي منصب "نائب الرئيس"

وعز حسين علي منصب " العضوية " بالإضافة إلى الثنائى أسامه البدرشينى وشريف منصور