شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل علي فرج ومصطفى عسل وسليمان إلى ربع نهائى بطولة هوستن للأسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الخامس، ويوسف سليمان، إلى الدور ربع النهائي ببطولة هوستن المفتوحة للأسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 4 إلى 9 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز علي فرج على منافسه الألماني رفائيل كاندرا في دور الـ 16 بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 26 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-6, 11-4 .

فيما فاز يوسف سليمان على مواطنه يوسف إبراهيم بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 58 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-9.

بينما خسر محمد الشربيني أمام الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-8, 11-8 .

وأخيراً فاز مصطفى عسل على منافسه السويدي ديميتري بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-4, 11-8.

وتعتبر البطولة ذات أهمية خاصة، حيث من المقرر أن تحدد صدارة التصنيف العالمي والتي يسيطر عليها البطل المصري علي فرج، بينما ينافس النيوزلاندي بول كول المصنف الثاني، على حصد لقب تلك البطولة، والتي قد تقوده إلى إنهاء الهيمنة المصرية على صدارة التصنيف العالمي في حالة تتويجه بلقب بطولة هوستن.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر ينايرالجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث، وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الخامس.