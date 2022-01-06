الأهلى يطمئن على لاعبيه الدوليين قبل سفر منتخب مصر للكاميرون

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إنه سيجرى اتصالا هاتفيا مع لاعبى الأهلى ‏الدوليين خلال الساعات المقبلة؛ للشد من أزرهم وتحفيزهم قبل السفر مع المنتخب إلى ‏الكاميرون؛ لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تقام خلال الفترة من9 يناير الجارى إلى ‏‏6 فبراير المقبل.

وأكد مدير الكرة على تواصله مع كل اللاعبين الدوليين المتواجدين مع ‏المنتخبات الوطنية للاطمئنان على حالتهم.‏

وتتوجه بعثة المنتخب الوطنى إلى الكاميرون بعد غد السبت للمشاركة فى كأس الأمم ‏الأفريقية.‏

وحصل لاعبو الأهلى الذين شاركوا ‏فى التدريبات ابتداء من يوم الثلاثاء الماضى على راحة غدا، على أن يخوض الفريق مرانه ‏يوم السبت والذى يشهد انتظام بقية اللاعبين الذى حصلوا على راحة إضافية للتخلص من حالة ‏الإجهاد.‏

واشتملت تدريبات لاعبى الأهلى اليوم على فقرة مطولة فى "الجيم" ثم أعقبها تدريبات فى ملعب التتش للتركيز على الجانب البدنى.‏