شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة طبية قبل انطلاق التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس، وذلك تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن المسحة جاءت للاطمئنان على الجميع على أفراد الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية.

وشهد مران الفريق غياب كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر ، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

واسفرت قرعة كأس الرابطة عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".