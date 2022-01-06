شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية تحصد كؤوس بطولة الجمهورية للكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت 6 أندية ومراكز شباب على لقب بطولة الجمهورية السوبر للأندية للمواهب ساندا للكونغ فو فى عدة منافسات مختلفة، والتى أقيمت على ملاعب أكاديمية الشرطة فى العباسية بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة.

وخلال منافسات البطولة التى أقيمت على مدار 6 أيام حصد نادى طلائع الجيش من القاهرة على المركز الأول فى اليوم الأول من المنافسات على كأس البطولة، حيث شارك فى منافسات ذلك اليوم 235 لاعبا.

وفى اليوم الثانى حصد مركز شباب بيجام من محافظة القليوبية على كأس البطولة والمركز الأول بعد مشاركة 141 لاعب ولاعبة.

وخلال منافسات اليوم الثالث من بطولة الجمهورية السوبر للأندية للمواهب ساندا للكونغ فو حصد لقب الكأس مركز شباب شبرا البلد من القليوبية من خلال المشاركة فى 97 لاعب ولاعبة، وفى منافسات اليوم الرابع حصد نادى الترسانة على المركز الأول بعد مشاركة 155 لاعب ولاعبة.

وفى منافسات اليوم الخامس حصدت الأكاديمية المصرية الدولية للعلوم الرياضية على المركز الأول وكأس البطولة حيث شارك 166 لاعب ولاعبة وفى ختام البطولة حصد نادى اتحاد الشرطة على المركز الأول وكأس البطولة بعد مشاركة 284 لاعب ولاعبة فى المنافسات.

وأقيمت أيضا على هامش منافسات بطولة الجمهورية السوبر للأندية للمواهب ساندا بطولة الجمهورية السوبر للأندية للأساليب التقليدية على ملاعب أكاديمية الشرطة فى العباسية.