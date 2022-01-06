شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى يدخل دائرة اهتمامات المقاولون فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن دخول محمد فخرى لاعب النادى الأهلى فى دائرة اهتمامات المقاولون خلال الميركاتو الشتوى الجارى، وقال عادل، فى تصريحات لليوم السابع، أنه مازال يتابع مع محمد عودة مدرب الفريق احتياجات المقاولون خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأنهى، اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية منذ الأحد الماضى، لاستكمال الاستعدادات لبطولة كأس الرابطة فى القاهرة، حيث يصطدم المقاولون بالبنك الأهلى فى اللقاء الأول بمجموعته، والتى تضم فرق، الأهلى وسموحة والبنك الأهلى - الجونة - الإسماعيلى.

وحدد محمد عودة، المدير الفنى للمقاولون العرب، أبرز متطلبات الفريق فى الميركاتو الشتوى والمراكز التى تحتاج إلى تدعيم قبل استئناف الدورى العام بعد فترة التوقف الدولى القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم لأفريقية.

واتفق عودة على ضم ثلاثة صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها ضم مهاجم سوبر، وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد على احتياج الفريق للتدعيم في مركز رأس الحربة وقلب الدفاع.