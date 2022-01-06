شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع مع كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى بعد انتهاء تدريب المنتخب اليوم، بحضور خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد والأعضاء محمد حلمى مشهور ، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومى، ودينا الرفاعى، كما حضره أيضا أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول ووليد العطار مدير الاتحاد ووائل جمعة مدير المنتخب.

عقد الاجتماع بملعب استاد القاهرة تنفيذا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنتخب الوطنى، وأكد خلاله جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على دعم مجلس إدارة الاتحاد بالكامل للمنتخب الوطنى وجهازه الفني بقيادة كارلوس كيروش ، مؤكدًا أهمية المنافسة على كأس الأمم الأفريقية وأهميتها لدى جماهير الكرة المصرية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى أن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع كيروش من خلال عضوى مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة فى الملاعب.

وأضاف جمال علام أنه سيرأس بعثة المنتخب الوطنى إلى الكاميرون يوم السبت المقبل ومعه اللواء حلمى مشهور لتذليل أى عقبات قد تواجه البعثة فى مشوارها المهم.

من جهته أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على أن المنتخب الوطنى يحتل القدر الأكبر من الأهمية لدى الرابطة ولا يقل فى ذلك عن اهتمام الرابطة بمسابقة الدورى الممتاز باعتباره عنوان الكرة المصرية، وأوضح الملابسات التى صاحبت إيقاف الدورى الممتاز يوم 27 ديسمبر الماضى، مضيفًا أنه إذا كان لدى الرابطة ما يفيد رغبة المنتخب فى استمرارها لما بعد ذلك ما ترددت الرابطة فى تلبية رغبته.

كما أعرب خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد عن ثقة مجلس الإدارة في المنتخب الوطني وجهازه الفني بقيادة كارلوس كيروش في تحقيق أماني جماهير الكرة المصرية مشددًا على التواصل المباشر بين المجلس وكيروش.

فيما أكد حازم إمام عضو مجلس الإدارة على ثقة الاتحاد المصري في كارلوس كيروش صاحب الاسم الكبير والتاريخ العريق في كرة القدم ، وأضاف محمد بركات عضو المجلس أن حجم المدير الفني للمنتخب الوطني في عالم كرة القدم على مستوى العالم يجعلنا نثق في أنه سيقود المنتخب باقتدار في كأس الأمم الأفريقية وأيضا خلال الدور الأخير لتصفيات كأس العالم في شهر مارس المقبل ليحقق آمال الجماهير المصرية.

كما أعرب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عن امتنانه لهذا الدعم ، مقدمًا لرئيس وأعضاء الاتحاد التهنئة على فوزهم في الانتخابات التي أجريت أمس، ومؤكدًا ثقته بأن مجلس الإدارة الجديد بهذه الروح التي لمسها منهم سينجح في تجاوز المنتخب صعوبة التحول بين إدارتين في وقت صعب بالنسبة له.