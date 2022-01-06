شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يتفاوض الأهلى مع فيريرا لخلافة موسيمانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء كثيرة خلال الأيام الماضية عن تفاوض الأهلى مع البرتغالى جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر فى الفترة القادمة بدلا من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بداعي تحفظ إدارة الأهلي على المدرب الجنوب إفريقي بسبب تباين مستوى الفريق.

التقارير خرجت لتؤكد أن فيريرا يتواجد في القاهرة في الوقت الحالي من أجل التفاوض على شروط تدريب الأهلي وإنهاء الملفات الخاصة بالفريق الأحمر، ولكن ما مدى صحة هذه التقارير؟.

هل يتفاوض الأهلي مع فيريرا؟

مصدر بالأهلي أكد أنه لا توجد مفاوضات بين الأهلي وأي مدرب في الوقت الراهن لقناعة الإدارة الحمراء بضرورة بقاء موسيماني، ولا نية لإنهاء التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي، لاسيما أنه يسير بشكل جيد بعد الفوز في 6 مباريات بالدوري والتعادل في مباراة وحيدة وكذلك التتويج بلقب السوبر الأفريقي.

سبب تمسك إدارة الأهلي ببقاء موسيماني؟

يتمسك مسئولو الأهلي ببقاء موسيماني في ظل التحديات المهمة التي تنتظر الأهلي بدءا من المشاركة في كأس العالم للأندية يليها المشاركة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل العودة لاستكمال مشواره بالدوري.

ما أسباب خروج تأكيدات عن تفاوض الأهلي مع فيريرا؟

وكيل فيريرا لعب دورا في تكهن البعض بوجود مفاوضات بين الأهلي والمدرب البرتغالي، لاسيما بعدما أكد أن وكيله لا يمانع العمل في مصر وتولي قيادة الفريق الأحمر، وعلى استعداد للقدوم إلى مصر والتفاوض على العمل في مصر مجددا بعد تجربته الأولى مع الزمالك.

ما سبب الربط بين مفاوضات الأهلي مع فيريرا ومصير موسيماني؟

اقتراب عقد موسيماني من الانتهاء مع الأهلي بنهاية الموسم، وعدم إقدام مسئولي النادي على فتح التفاوض مع المدرب الجنوب أفريقي بسبب الارتباطات السابقة، دفع البعض للتكهن بأن الأهلي يرغب في رحيل موسيماني واستقدام مدير فني جديد، وهو الأمر المغاير للحقيقة، في ظل وجود اتفاق بين الطرفين على تأجيل مفاوضات التجديد لبعض الوقت.