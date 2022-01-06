شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى انتقاله.. ماذا قدم حسين الشحات مع الأهلى خلال 3 سنوات؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأهلى فى مثل هذا اليوم 6 يناير من عام 2019، فى التعاقد مع حسين الشحات قادما من العين الإماراتى خلال الميركاتو الشتوى، لمدة 4 مواسم مقابل 4 ملايين دولار.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع العين الإماراتى لضم حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها.

ومر ثلاثة أعوام على انتقال حسين الشحات للمارد الأحمر نجح خلالها فى تقديم إضافة فنية للأهلى، وكان أحد أفضل الحلول الهجومية للمارد الأحمر ليفوز ببطولات عديدة.

وفى هذا التقرير نستعرض ماذا قدم حسين الشحات مع الأهلى فى 3 سنوات؟

لعب: 113 مباراة

سجل: 27 هدفا

صنع: 27 هدفا

البطولات: 8 ألقاب وبرونزية كأس العالم

الكروت الصفراء: 9 كروت

عدد الدقائق: 7403 دقائق