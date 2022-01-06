شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يقدم أوراق ترشحه بانتخابات الاتحاد وزفة إسكندرانى من الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد مصيلحى الرئيس الحالى للاتحاد السكندرى بأوراق ترشحه لرئاسة النادى فى ولاية جديدة، وذلك فى الخليج 365 والأخير من فتح باب الترشح، وحظى مصيلحى باستقبال حافل من قبل أعضاء النادى خلال تقديم أوراق ترشحه، حيث قام الأعضاء بعمل "زفة إسكندرانى" فى استقبال مصيلحى قبل تقدمه بأوراق الترشح.

ويغلق، اليوم الخميس، نادى الاتحاد السكندرى، باب تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جديد، حيث يتكون المجلس من "رئيس ـ نائب رئيس ـ خمسة أعضاء لا يقل سن أى منهم عن 35 عاما ـ عضوين من الشباب يقل عمرهم عن 35 عاما - وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير.

محمد مصيلحى يتقدم باوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد السكندرى

من ناحية أخرى كشف محمود شبانة مدافع نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عن توقيعه عقود انتقاله لنادى الاتحاد السكندرى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد عقد جلسة مع مسئولى الاتحاد.

وكان شبانة قد انضم إلى الزمالك فى بداية الموسم قادما من أسوان، إلا أن أزمة إيقاف القيد التى يعانى منها نادى الزمالك حالت دون قيده فى قائمة الفريق الأبيض.

ووقع الاتحاد السكندرى فى مجموعة متوازنة بكأس الرابطة تضم فرق: بيراميدز، فيوتشر، إيسترن كومبانى ومصر المقاصة.