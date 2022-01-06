شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على ‏تشديد الإجراءات الاحترازية للاعبى الفريق، فى ظل انتشار فيروس كورونا خلال هذا التوقيت ‏فى أغلب دول العالم.‏

وقال أبوعبلة إن المرحلة الحالية تشهد تشديد الإجراءات الاحترازية وإجراء مسحات ‏طبية لبعض اللاعبين؛ للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التى منحها الجهاز ‏الفنى للاعبين، في ظل توقف النشاط بسبب استعداد المنتخب للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا ‏التي تقام في الكاميرون.‏

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، حيث أدى اللاعبون تدريبات في "الجيم" ثم ‏استكملوا برنامجهم التدريبي داخل ملعب التتش.‏

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيعود إلى القاهرة في ‏الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، على أن يقود تدريبات الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة ‏والتي تشهد العديد من التحديات وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات خلال ‏شهر فبراير المقبل.‏

ويقود موسيماني وجهازه المعاون مران الفريق بعد اكتمال صفوفه يوم السبت المقبل بمشاركة اللاعبين الذين حصلوا على راحة لمدة 12يوما للتخلص من حالة الإجهاد التي ‏تعرضوا لها.‏

ويغيب عن مران الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب عن تدريبات الأهلي محمود متولي مدافع الفريق المتواجد حاليا في قطر للعلاج من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.