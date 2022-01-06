الأهلي يكشف موعد عودة موسيماني إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يعود بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى القاهرة في ‏الساعات الأولى من صباح غدًا الجمعة، عقب الاجازة التي حصل عليها بسبب توقف الدوري لظروف تجمع منتخب مصر بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر الجاري بالكاميرون.

ومن المنتظر أن يقود موسيماني وجهازه المعاون مران الأهلي بعد اكتمال صفوفه يوم السبت المقبل بمشاركة اللاعبين الذين حصلوا على راحة لمدة 12 يومًا، للتخلص من حالة الإجهاد التي ‏تعرضوا لها.‏

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية والذي سيقام في الإمارات خلال ‏شهر فبراير المقبل.‏

ويغيب عن مران الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب عن تدريبات الأهلي محمود متولي مدافع الفريق المتواجد حاليا في قطر للعلاج من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.