كورونا يضرب سيتي.. إصابة جوارديولا ومساعده و7 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إصابة مدرب الفريق بيب جوارديولا بفيروس كورونا بجانب مساعده خوانما ليلو و7 لاعبين من الفريق الأول.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني جاء فيه: "سيغيب بيب جوارديولا عن رحلة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الغد إلى سويندون تاون بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا".

وتابع: "جاء اختبار جوارديولا إيجابيا يوم الثلاثاء الماضي مع مساعده خوانما ليلو".

وواصل: "الثنائي في حالة عزل إلى جانب عدد من الحالات الإيجابية الأخرى داخل فقاعة الفريق الأول للسيتي".

وأتم البيان: "بذلك ارتفع عدد المصابين بين المجموعة إلى 21، منهم 14 موظفًا وسبعة من لاعبي الفريق الأول، وسيتولى مساعد المدرب رودولفو بوريل مسؤولية الفريق في الرحلة إلى سويندون".

جدير بالذكر أن سيتي سيواجه سويندون تاون في تمام العاشرة مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.