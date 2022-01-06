بعد تعرضه لسكتة قلبية: إريكسن يسعى للعب مجدداً من أجل مونديال قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اعترف الدنماركي كريستيان إريكسن بأنه تخلى عن مسيرته الكروية لبرهة من الوقت، مباشرة عقب تعرضه للإنهيار في يورو 2020.

وقال إريكسن -29 عاما- في مقابلة مع محطة "دي كيه" التليفزيونية الدنماركية اليوم الخميس "في سيارة الإسعاف، فكرت في الاعتزال، في أن الأمر انتهى، في أنني لن ألعب كرة القدم مجددا".

وتلقى إريكسن العلاج داخل الملعب عقب تعرضه لسكتة قلبية خلال مواجهة الدنمارك أمام فنلندا في كأس الأمم الأوروبية.

ولم يتمكن إريكسن من مواصلة مسيرته الاحترافية مع إنتر ميلان الإيطالي نظرا لأن اللوائح لا تجيز استخدام جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع.

لكن إريكسن يرغب في مواصلة اللعب على أمل المشاركة مع بلاده في كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل.

من جانبه أوضح مارتين سكوتس وكيل أعمال إريكسن "اللعب في إنجلترا سيكون بمثابة العودة إلى الديار بالنسبة لكريس وعائلته".

وأضاف "كريستيان حظى بمعاملة استثنائية من الشعب البريطاني، ليس فقط بسبب مهاراته الكروية الفائقة، ولكن أيضا للقيم الإنسانية لديه ، بسبب تواضعه وإيثاره".

وأكد إريكسن أن كل الأمور كانت تسير بشكل طبيعي قبل المواجهة أمام فنلندا، مضيفا "شعرت بأنني في حالة جيدة حقا"، وأشار إلى أنه شعر بعد ذلك بشد عضلي في الفخذ قبل تعرضه للإنهيار.

ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى تعرضه للإنهيار مجددا ، أجاب النجم السابق لتوتنهام الإنجليزي "لا".