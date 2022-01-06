بسبب تفشي كورونا.. تأجيل 4 مباريات في الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تم تأجيل أربع مباريات من أصل عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي كان من المقرر أن تجري اليوم الخميس، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف بعض الأندية.



والمباريات التي تأثرت حتى الآن في "الكالتشيو" هي بولونيا ضد إنتر ميلان، وأتالانتا ضد تورينو، وفيورنتينا ضد أودينيزي، وساليرنيتانا ضد فينيتسيا.

وأصيب ثمانية لاعبين في بولونيا بـ"كوفيد 19"، بينما ثبتت إصابة ستة لاعبين في تورينو، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم، وسبعة لاعبين في أودينيزي واثنين من أفراد الطاقم، وتسعة في ساليرنيتانا واثنين من أفراد الطاقم.

وما زال من المقرر أن تجرى مباراة نابولي مع يوفنتوس في موعدها، على الرغم من أن نابولي أبلغ عن إصابة سبعة لاعبين وثلاثة من أفراد الطاقم، من بينهم المدرب لوتشيانو سباليتي.

وبشكل عام، أصيب أكثر من 70 لاعبا بـ"كوفيد 19" في الدوري الإيطالي