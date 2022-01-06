شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد الشيخ: نجمى المفضل أحمد حلمى وبحب رامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد الشيخ لاعب المصرى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر و الخروجات.

بتدخل المطبخ ؟

لأ مش كتير.

إيه الأكلة التى تفضلها ؟

الحمام.

من نجمك المفضل ؟

أحمد حلمى.

من مطربك المفضل ؟

بسمع كتير وبحب رامى جمال

لو لم تكن لاعب كنت تتمنى تكون إيه ؟

لم أتخيل نفسى غير لاعب

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

أحمد حلمى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال