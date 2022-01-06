الامارات | لاعبو منتخب إفريقي يرفض صعود الطائرة المتجهة إلى بطولة القارة السمراء!

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب إفريقي يرفض صعود الطائرة المتجهة إلى بطولة القارة السمراء! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت بعثة المنتخب الغابوني ركوب الطائرة المتجهة إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الأحد المقبل، إذ يصر اللاعبون على موقفهم في حال لم يتسلموا مستحقاتهم المالية العالقة، بحسب موقع روسيا اليوم.

ويفكر الاتحاد الغابوني لكرة القدم في خيار المشاركة بفريق من اللاعبين المحليين، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع لاعبي المنتخب الأول.

وكانت قرعة البطولة القارية قد أوقعت منتخب الغابون في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، وغانا، وجزر القمر.

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