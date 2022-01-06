الامارات | مدافع مصري يُقنع إدارة اتحاد جدة بالتعاقد مع "قلب الأسد"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع مصري يُقنع إدارة اتحاد جدة بالتعاقد مع "قلب الأسد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مدافع المنتخب المصري لكرة القدم واتحاد جدة أحمد حجازي في إقناع إدارة ناديه بالتعاقد مع لاعب خط وسط الزمالك طارق حامد.

واستفسر مسؤولو اتحاد جدة من اللاعب المصري عن أسباب غياب طارق حامد عن المشاركة في بطولة الأمم الافريقية وهل لهذا الأمر أسباب متعلقة بالجانب السلوكي للاعب، بيد أن حجازي شدد لإدارة اتحاد جدة على التزام طارق حامد سواء داخل الملعب أو خارجه، مشيراً إلى أن غيابه عن تشكيلة الفراعنة هو قرار فني للمدرب الرتغالي كارلوس كيروش خاص بطريقة اللعب وليس لأمور أخرى، مؤكداً على أن اللاعب في حالة تعاقد اتحاد جدة معه سيكون إضافة كبيرة للفريق.

وذكرت قناة "أي تي سي" أن موقف أحمد حجازي تجاه زميله طارق حامد دفع إدارة اتحاد جدة للتفاوض مع اللاعب وأنهم بصدد إرسال عرض رسمي لإدارة نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news