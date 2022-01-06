داني ألفيس يسجل رقما قياسيا بقميص برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شارك البرازيلي داني ألفيس في فوز فريقه برشلونة خارج أرضه على ليناريس ديبورتيفو بنتيجة 2-1، الأربعاء، في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.



اللاعب البرازيلي المخضرم سجل ظهوره الأول مع البارسا هذا الموسم، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق في صفقة انتقال حر نهاية العام الماضي.

وظهر ألفيس بمستوى متميز على مدار المباراة، ما دفع مدربه تشافي هيرنانديز للإبقاء عليه داخل أرض الملعب حتى نهاية اللقاء.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مشاركة ألفيس في المباراة مكنته من دخول تاريخ برشلونة برقم قياسي جديد.

وأصبح ألفيس أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في مباراة رسمية مع البارسا، وذلك بعمر 38 عاما و244 يوما.

وتجاوز الظهير البرازيلي الرقم القياسي السابق لخوسيه مانويل بينتو، الذي خاض آخر مبارياته مع البلوجرانا بعمر 38 عاما و190 يوما.

ومن المتوقع وصول ألفيس إلى مباراته الـ400 بقميص برشلونة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعدما شارك حتى الآن في 392 مباراة.

وسبق لألفيس اللعب بقميص البارسا بين عامي 2008 و2016 قبل رحيله صوب يوفنتوس الإيطالي بعدما نال مع الفريق مجموعة من الألقاب، أبرزها تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا 3 مرات.