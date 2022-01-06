شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا.. هل ينضم نجوم جدد لقائمة هدافى منتخب مصر فى البطولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل العديد من نجوم منتخب مصر فى اقتحام قائمة هدافى الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا عبر تاريخها، قبل انطلاق البطولة فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022.

ويمتلك منتخب مصر 4 لاعبين فقط فى قائمته نجحوا من قبل فى التسجيل فى بطولات أمم أفريقيا السابقة قبل انطلاق النسخة الحالية فى الكاميرون وهم كل من محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد.

سجل محمد صلاح 4 أهداف فى بطولات أمم أفريقيا من قبل فى نسختى 2017 و2019، حيث سجل فى شباك كل من "غانا وبوركينا فاسو والكونغو وأوغندا"، بينما جاء هدف محمد الننى فى شباك الكاميرون فى نهائى 2017 والذى خسره الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وأحرز محمود حسن تريزيجيه هدفه الوحيد فى أمم أفريقيا فى شباك زيمبابوى، بينما جاء هدف عبد الله السعيد الوحيد فى أمم أفريقيا فى شباك أوغندا.

وستكون البطولة فرصة سانحة للعديد من اللاعبين لإضافة أسمائهم فى قائمة هدافى الفراعنة فى تاريخ أمم أفريقيا، والتى يأتى فى مقدمتهم مصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو وغيرهم.

ويعتلى منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الأفريقية والتى تضم 14 منتخبا، بعدما نجحت فى التتويج بـ7 ألقاب، متفوقا على صاحب الأرض منتخب الكاميرون صاحب الـ5 ألقاب.