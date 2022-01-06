مكتشف هالاند لمصراوي: أتمنى أن أراه في ليفربول.. وصلاح ظُلم في جائزة الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

مدرب تونسي عمل في العديد من المناصب التدريبة لعل أبرزهم قيادته لفريق شباب ريد بول سالزبورج النمساوي إلى الجانب التواجد كمدرب مساعد في المنتخب النمساوي في فريقي 16 و19 سنة.

الحديث هنا عن التونسي محمد الساحلي صاحب الـ43 عامًا، والذي يعتبر أحد أسباب اكتشاف الهداف النرويجي الشاب إيرلينج هالاند.

"الخليج 365" أجرى حوارًا مطولاً مع المدرب التونسي للحديث معه عن عدة ملفات لعل أبرزهم اكتشافه ورأيه في هالاند، حظوظ تونس في كأس الأمم.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- كيف كانت مسيرتك كلاعب؟

انطلاقتي كانت مع فريق الشباب بنادي الترجي الرياضي التونسي، ثم التحقت بعد ذلك إلى فريق الملعب التونسي، وغادرت لأوروبا بعد ذلك كلاعب (نصف محترف) وكنت ألعب في فريق درجة ثالثة بالنمسا إلا أنني لم أستكمل مسيرتي بسبب الإصابات، تواجدت في النمسا 18 سنة من بينهم 14 سنة كمدرب محترف.

- والآن ماذا عن مشوارك التدريبي؟

بدأت مع فريق SSK سالزبروج لمدة موسمين، وبعد ذلك انتقلت للعمل مع فريق ريد بول سالزبورج والذي يُعد من أكبر الأندية النمساوية، وقضيت مع فريق ريد بول 8 سنوات، لكن التحول بالنسبة لي التدريب لفريق الشباب بالنمسا وأصبحت أول مدرب عربي وأفريقي ينضم للإدارة الفنية لمنتخب في الاتحاد الأوروبي، ثم انتقلت للعمل مع فريق ولفسبرجر والذي نجحت معه في الحصول على الترتيب الثالث والمؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليج".

- كيف كان شعورك بالعمل في نادي ريد بول سالزبورج؟

نادي يعتبر عملاق نمساوي وسيطر على الكرة النمساوي في آخر عشر سنوات، وأعتبر تواجدي 8 سنوات مع هذا النادي شرف وفرصة ممتازة للتعلم من أباطرة الكرة العالمية مثل الإيطالي جوفاني تراباتوني وكان وقتها يعمل معي نيكو كوفاتش وهاينز فليك وماركو روزه وكانت فترة ممتازة جدًا نظرًا لاعتبارهم مدربين موهوبين، وخلال تواجدي مع سالزبورج حققت أكثر من 20 دورة عالمية واكتشفنا العديد من اللاعبين الذين أصبحوا القوام الأساسي للمنتخب النمساوي.

- ومن هم أبرز اللاعبين الذين دربتهم في سالزبورج؟

الكثير من اللاعبين على سبيل المثال إيرلينج هالاند وكونراد لايمر والذي حصل على أفضل لاعب في مباراة لايبزيج وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

- من وجهة نظرك.. كيف ترى مزايا هالاند؟

هالاند لاعب موهوب وممتاز جدًا يمتلك (حاسة تهديفية) وقوة جسمانية وسرعة فائقة، عندما تترك المساحات أمام هالاند صعب أن توقفه، أهم مزايا هالاند هو يريد تطوير نفسه للوصول للعالمية.

- هالاند ارتبط بالرحيل عن دورتموند.. هل الأفضل له الرحيل الآن؟

الأفضل له البقاء مع بوروسيا دورتموند حتى نهاية الموسم الحالي خاصة أنه يتعامل مع مدرب يعرفه جيدًا وهو ماركو روزه، هالاند الآن يكسب الخبرة والثقة ومن ثم الرحيل للدوري الإنجليزي رغم صعوبة هذا التدريبي لكن أنا شخصيًا أتمنى أن يتواجد هالاند مع ليفربول والتدريب على يد يورجن كلوب، أتمنى أن أرى هالاند بجوار محمد صلاح وساديو ماني في الهجوم.

- ولماذا ترى مستقبل هالاند مع ليفربول؟

مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان قادران على دفع الأموال المطلوبة في هالاند، لكن السؤال هل هالاند قادر على الدخول في منظومة بيب جوارديولا واللعب في طريقة المهاجم الوهمي، الحديث عن برشلونة وريال مدريد ربما يعانيان من مشاكل مادية وهنا سيكون أندية الدوري الإنجليزي قادرة على شراء هالاند.

- بالتأكيد رأيت مينامينو مع سالزبورج لماذا تراجع مستواه مع ليفربول؟

مينامينو من الصعب أن يتجاوز الأساسيين في الفريق، لكنه لاعب ممتاز وموهوب وأرى أنه يدعم ليفربول، لكن إذا أراد اللاعب المشاركة أساسيًا من الممكن أن ينتقل إلى الفرق المتوسطة بين أندية بريميرليج.

- رأيك في مستوى اللاعبين العرب بين الدوريات الأوروبية؟

مستوى اللاعبين العرب وتحديدًا محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش وأشرف حكيمي هم فتحوا الأبواب لدخول اللاعبين العرب إلى "العالمية" مقارنة بآخر 20 سنة، بصراحة لم أتخيل الوصول لهذه المرحلة، بالنسبة لصلاح أشعر بالاستياء حول المركز الذي حصل عليه بين لاعبي العالم.

- برأيك أفضل لاعب عربي حاليًا؟

بدون أدنى شك محمد صلاح في هذا الموسم، رياض محرز في الموسم الماضي لكن صلاح في الترتيب الأول الآن، وبصراحة من الظلم عدم تواجده بين ثلاثه أفضل لاعبين في العالم بجائزة الكرة الذهبية.

- برأيك هل اللاعب العربي يتعرض للعنصرية وتحديدًا أثناء الجوائز الفردية؟

هو موضوع (حساس) نوعًا ما، لكن لا أتصور الجنسية أو الديانة تؤثر على ذلك، روبرت ليفاندوفيسكي كان يستحقها، صحيح أن العنصرية متواجدة لكن صعب جدًا أن تحدد الفائز.

- برأيك كيف ترى حظوظ تونس في كأس الأمم وتصفيات المونديال؟

الحظوظ قائمة للوصول لنهائيات كأس العالم في قطر، هيّ مباراتين وتلعب على بعض الجزئيات ونتمنى أن نرى أكثر من لاعب عربي، في أمم أفريقيا تونس من أقوى المنتخبات الأفريقية بجانب الجزائر والمغرب وتونس والسنغال على الرغم من عدم توافر نجومًا كبار مثل محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز، لكن نمتلك القوة نحتاج فقط التجهيز الذهني والبدني.

- وأنت مَن هو المنتخب الذي تريد مواجهته في تصفيات كأس العالم؟

ليس لدي منتخب محدد، الأمر يعتمد على تجهيز المنتخب نفسه، لكن في حال مواجهة المنتخب المصري على سبيل المثال، لا أريد هذه المواجهة لأنني أريد صعود المنتخبين في بطولة العالم بقطر، لنرى جماهير المنتخبين في بطولة كأس العرب الأخيرة، لكن في حال حدوث هذه المواجهة فالفريق الذي يستحق هو مَن يصل للمونديال.

- أخيرًا.. رأيك فيما يقدمه منذر الكبير مع المنتخب التونسي؟

أعتقد أنه مدرب ناجح، لكن منذر حقق نتائج ممتازة سواء في تصفيات كأس العالم، وأتمنى أن يوفق في الملحق الأخير، كل الدعم لمنذر في الفترة المقبلة.