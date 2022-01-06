إصابة مدرب بيرنلي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي بيرنلي اليوم الخميس أن مدربه شين ديتش سيغيب عن المواجهة أمام هيدرسفيلد بعد غد السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيرنلي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي أن ديتش يخضع حاليا للعزل الطبي.

وأشار البيان "نادي بيرنلي لكرة القدم يمكنه تأكيد غياب المدرب شين ديتش عن المباراة أمام هيدرسفيلد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي عقب تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد أمس الأول الثلاثاء.. شين سيتبع بروتوكولات العزل الذاتي الإلزامي".

ولم يفز بيرنلي سوى مرة واحدة فقط في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل المركز الثالث من القاع.