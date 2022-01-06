نجوم واعدة في أمم أفريقيا.. بابي سار خطفه توتنهام قبل مطاردة الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في صفقة لم تخطف الأضواء أعلن نادي توتنهام هوتسبير في الصيف الماضي، التعاقد مع الدولي السنغالي الشاب بابي سار قادمًا من ميتز الفرنسي.

توتنهام لم يتعجل في قدوم سار إلى بريميرليج بعدما اتفق مع نادي ميتز على استمرار اللاعب الشاب الموسم الحالي على سبيل الإعارة، على أن ينتقل صاحب الـ18 عامًا للسبيرز.

ما يميز سار قدرته على اللعب في أكثر من مركز بوسط الملعب، وهو ما جعل إدارة النادي الإنجليزي تخطف اللاعب الشاب قبل ظهوره الرسمي مع السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبحسب وسائل إعلامية إنجليزية، فإن إدارة توتنهام فضلت بقاء سار لمنحه التطور مع فريقه الحالي ميتز إلى جانب عدم تسليط وسائل الإعلام في إنجلترا عليه.

سار مسيرته تشبه إلى حد ما انطلاقة ساديو ماني والذي بدأ مشواره مع فريق "جينيراسيون فوت" السنغالي قبل أن يلتحق إلى فريق ميتز في صيف 2020.

أكاديمية "جينيراسيون" تعتبر من أفضل وأهم الأكاديميات في السنغال خاصة أنها قامت بإبراز عدة لاعبين مثل ساديو ماني نجم ليفربول وإسماعيلا سار لاعب واتفورد.

اللاعب المراهق احصائياته فقط في الموسم الماضي (2020 - 2021) وهو أول موسمه له في الدوري الفرنسي شهد خوضه مباراة واحدة مع الفريق الرديف قبل أن يلتحق للفريق الأول ويشارك في 28 مباراة ليسجل أربعة أهداف.

موسم واحد فقط لسار جعله ضمن اهتمامات عدة أندية أوروبية مثل تشيلسي وريال مدريد، وهو ما جعل رئيس ميتز يقدر اللاعب بـ40 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.

ورغم مركز سار المختلف عن ماني، إلا أن مدرب السنغال أليو سيسيه، قال عن الموهبة الشابة :"بالنسبة لي إنه مثل ساديو ماني، ويستطيع اللعب في عدة مراكز".

كما علّق أوليفييه بيرين المدير التنفيذي لميتز :"سار مثل ميراليم بيانيتش لديه إمكانيات هائلة فيما يتعلق بقراءة المباريات".