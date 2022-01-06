مدرب الجابون يتحدث لـ "الخليج 365" عن الإسماعيلي ومحمد صلاح ومنتحب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يحاول المنتخب الجابوني في نسخة الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية، أن يُحقق انطلاقة مميزة مثلما حدث في نسخة (2012)، والتي شهدت الفوز على منتخبات النيجر والمغرب وتونس قبل الخسارة في دور ربع النهائي من منتخب مالي بركلات الترجيح.

المنتخب الجابوني يتواجد في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية مع الثلاثي (جزر القمر والمغرب والجابون)، حيث يسعى الفرنسي باتريس نوفو ومعه القائد بير إيمريك أوباميانج إلى كتابة التاريخ.

"الخليج 365" تواصل مع باتريس نوفو للحديث معه عن استعدادات المنتخب الجابوني قبل كأس الأمم وأيضًا رأيه في أزمة القائد أوباميانج مع مدربه مايكل آرتيتا في آرسنال.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- في البداية، كيف كانت استعدادات الجابون لبطولة كأس الأمم؟

بداية المعسكر كان في باريس ثم بعد ذلك غادرنا إلى دبي وخضنا مباراتين وديتين أمام أنجولا وموريتانيا، وسنتواجد في الكاميرون يوم 6 يناير.

- كان هناك شكوكًا حول إقامة بطولة كأس الأمم.. هل تأثرت استعدادات الجابون بذلك؟

بالنسبة لي ولاتحاد الكرة الجابوني فكنّا نعتقد أن البطولة ستقام، لكن هناك أزمة من وجهة نظري وهو قرار فيفا بتأخر انضمام اللاعبين للمنتخبات بعد 3 يناير هذا من رأيي يؤثر على استعدادات الفرق المشاركة.

- برأيك كيف ترى فرص منتخب الجابون في الوصول للدور المقبل؟

المجموعة صعبة من وجهة نظري من خلال التواجد مع منتخبات المغرب وغانا وجزر القمر، نفكر في مباراة تلو الأخرى، تفكيرنا في البداية هو الوصول للدور المقبل ثم التقدم خطوة بخطوة.

- كانت هناك مشكلة بين أوباميانج ومدربه أرتيتا في آرسنال.. هل سيتأثر اللاعب بهذه الأزمة؟

لقد تحدثت مع بير إيمريك أوباميانج في الأيام الماضية، "أوبا" أعرب عن رغبته الكبيرة وأظهر لي الحافز للمشاركة، "بير" هو قائد الفريق ويشارك بشكل كبير في منتخب بلاده، لذلك سيكون اللاعب أمامه الفرصة في إظهار قدراته في البطولة الأفريقية.

- في تصفيات كأس العالم كانت لديك مواجهة ضد المنتخب المصري، برأيك ما هو اللاعب الذي كنت تخشاه من مصر؟

محمد صلاح بالطبع، المنتخب المصري قوي، إنه فريق متوازن في جميع الخطوط ويمتلك قوة هجومية.

- منتخب الجابون مرتبط دائمًا بأوباميانج.. هل سنرى نجومًا آخرين بخلاف "أوبا"؟

نعم بالطبع، المنتخب الجابوني يمتلك الكثير من المواهب بخلاف أوباميانج مثل :(دينيس بوانجا - أرون بوبيندزا - ماريو ليمينا)، كما هناك لاعبين شباب يأتي من أبرزهم الحارس جان نويل أمونوم.

- برأيك هل تتوقع حدوث مفاجآت في البطولة، وأيضًا ما هو المنتخب المرشح للفوز باللقب؟

بالتأكيد سنرى مفاجآت في البطولة، أما بالنسبة للمنتخب المرشح أرشح المنتخب الجزائري هم لديهم فرصة كبيرة في الاحتفاظ باللقب.

- أخيرًا.. كانت لديك تجربة مع الإسماعيلي، هل تتابع الفريق حتى الآن؟

صحيح، أنا أتابع الفريق والوضع الحالي في الإسماعيلي، كما لديّ أصدقاء من الإسماعيلية وأبرزهم المترجم الخاص والذي عمل معي.