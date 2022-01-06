طبيب إيفرتون يحكي عن تجمهر الإنجليز خارج المسجد بسبب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

أنا كمان ابن المقاولون العرب لكن أنا أكبر من صلاح تقريبًا بـ10 سنين وقابلته في المسجد وخلال مباراتين لإيفرتون وليفربول لكن بعيد عن العداوة التاريخية بين الناديين أنا فخور كمصري باللي بيعمله هنا"..هيثم سالم طبيب بنادي إيفرتون الإنجليزي يحكي لمصراوي خلال عن تواجده بالمدينة ذاتها؛ حيث يعيش محترفنا المصري في ليفربول، محمد صلاح.

هناك عداوة تاريخية بين ناديي إقليم ميرسيسايد (ليفربول وإيفرتون)، فلايُنكر هيثم سالم، الليلة العنيفة التي يعيشها الأقليم في مباريات الفريقين:"الأمر زاد حساسية بعد إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي في الديربي"، ولكن هذا لا يمنع شعور طبيب إيفرتون بالفخر مما يقدمه مواطنه في الدوري الإنجليزي:"أنا ابن المقاولون وأكبر منه بـ 10 سنين تقريبًا وكنا جيران في المدينة وقابلته في مباراة 4 – 1 وكانت مباراة صعبة ولكن إحنا الاثنين مصريين".

مايُقدمه صلاح في انجلترا لا يقف صداه بين مدرجات الملاعب:"جوه المدينة فخور بمحمد صلاح، مصري ظروفه شبهنا وصل للمكانة دي، بتشرف وبحس بالفخر أن حد من بلدي الناس بتتكلم عنه حلو وصوره على الحيطان"، ليس هذا فحسب بل تستمر ملاحقة الجماهير له في المسجد:"صلاح يذهب إلى المسجد ويصلي معنا وهناك الناس تحب التقاط الصور معه وفي إحدى المرات تجمهر المواطنون خارج المسجد والمصلون بعد الصلاة دخل المسجد وكانوا يريدون التصوير معه فشعرت بأنه مُحاصرًا".

ولا تُقارن جماهيرية صلاح داخل المدينة بزميله السنغالي ساديو ماني:"ساديو متواضع جدًا لكن مش بنفس الجماهيرية في المدينة أنا فاكر كمان شفت كيتا مرة في مول تجاري ومكنش عليه ملاحقة جماهيرية".

وهي أمور تجعل هيثم يتأكد من التأثير الإيجابي لشعبية صلاح ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا:"مش انطباع أنا بعيش في البلد، صلاح غيّر المفاهيم كلها، الناس بتسأل هو بيسجد لمين؟.. في ناس بتيجي الجامع تسأل وبدأ ميبقاش في عداوة زي الأول".

ولا ينسى طبيب إيفرتون حين جاء عيادته طفل يرتدي قيمص محمد صلاح في ليفربول:"قالي أنت مصري.. تعرف محمد صلاح؟.. قلته لا، لكن هو شخص جميل بخلاف كونه أفضل لاعب في العالم، وفخور به زي النني وتريزيجيه".