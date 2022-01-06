تقرير إماراتي يكشف: بن شرقي سيصبح «الخائن الرابع» بعد اقتراب انتقاله للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - وصف تقرير صحفي إماراتي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بـ«الخائن الرابع»، في ظل المفاوضات بينه ومسؤولي الأهلي، واقترابه من ارتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد، بعد تعثر مفاوضات تجديده للقلعة البيضاء.

الأهلي يفتح باب التكهنات حول التعاقد مع بن شرقي

وألقت صحيفة «الخليج» الإماراتية، الضوء على أزمة «بن شرقي» مع الزمالك، والحديث حول اقترابه من الانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي في الموسم الجديد، وذلك في تقرير مطول.

وقال التقرير: «جاءت تلميحات أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، بعد التصريحات التي أدلى بها حول إمكانية ضم لاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وهو ما ينطبق على اللاعب المغربي، لتفتح باب التكهنات حول انتقاله للغريم». حسبما نقل موقع "الوطن سبورت".

إطلاق لقب «الخائن» على اللاعبين

وربطت الصحيفة بين انتقال محمود كهربا، الذي اقترب من الرحيل إلى نادي «هاتاي» التركي على سبيل الإعارة، في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وانضمام «بن شرقي» للأهلي.

وأضاف التقرير: «الجماهير عادةً ما تطلق لقب (الخائن)، على اللاعبين الذين ينتقلون من ناديهم إلى المنافس، وهو ما سيحدث مع بن شرقي حال انتقاله إلى الأهلي؛ إذ سيصبح اللاعب الأجنبي الرابع الذي يرتدي قميص الناديين، بعد الغاني أحمد فليكس، والقطري حسين ياسر المحمدي، والموريتاني دومينيك دا سيلفا».

وألقى التقرير الضوء على أبرز اللاعبين في قائمة المحليين الذين لعبوا للقطبين، وعلى رأسهم جمال عبدالحميد، رضا عبدالعال، محمد عبدالجليل، أيمن شوقي، زكريا ناصف، مجدي طلبة، عصام الحضري، أحمد حسن، حسام وإبراهيم حسن، إبراهيم سعيد، شريف أشرف، طارق السعيد، هاني سعيد، محمد صديق، نادر السيد، صبري رحيل، معتز إينو، ومؤمن زكريا.