شكرا لقرائتكم خبر عن "عائق وحيد" أمام عودة أجايى للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى السابق، والذى فسخ عقده مع ناديه مؤخرا يدرس عددا من العروض تمهيدا للتوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما أصبح من حقه اللعب مجددا بعد فسخ عقده مع الأهلى.

وأكد مصدر داخل نادى بيراميدز أن اسم أجايى كبير ويمثل إضافة لأى فريق ينضم إليه وهو مطروح بالفعل داخل أروقة النادي، ولكن هناك تخوف من ابتعاد اللاعب عن الملاعب منذ فترة طويلة وزيادة وزنه ومن ثم تم رفع الأمر لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق لبحث جدوى التعاقد معه فى صفقة انتقال حر.

وأضاف المصدر أن إيهاب جلال طلب مهلة قبل الرد على إدارة بيراميدز فيما يخص التعاقد مع أجايى، حيث يرغب المدرب فى المفاضلة بينه وبين أكثر من لاعب أجنبى آخر معروضين على الفريق قبل اتخاذ قراره النهائى.

وبدأ جونيور أجايى مشواره مع القلعة الحمراء قادما من الصفاقسى التونسى موسم 2016 ليصنع اللاعب المجد مع الأهلى خلال 5 مواسم كللت بتحقيق 11 بطولة ما بين دورى وسوبر محلى وأفريقى ودورى أبطال.

وخاض أجايى مع القلعة الحمراء 103 مباريات فى الدورى المصرى سجل فيها 30 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة، كما شارك فى 45 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا وسجل فيهم 10 أهداف،كما لعب 8 مباريات فى بطولة كأس مصر وسجل فيهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وختم اللاعب مسيرته داخل القلعة الحمراء متربعا على عرش قلوب الجماهير بتحقيق 4 بطولات للدورى المصرى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى، بجانب التتويج بدورى الابطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.