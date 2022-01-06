شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح بن شرقى مهلة للتجديد أو البحث عن بديل فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة نادى الزمالك المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق مهلة أخيرة للتجديد وحسم مصيره سواء بالموافقة على البقاء مع الفريق أو الرحيل فى نهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك عن إبلاغ مسئولى الزمالك اللاعب بالموافقة على كل طلباته عدا الشرط الجزائى مع وعده بإلغاء بند الشرط الجزائى فى جميع عقود اللاعبين، وأضاف المصدر أنه حال رفض بن شرقى التجديد للزمالك خلال الفترة الحالية وتحديدا قبل نهاية يناير الجارى، فإنه سيتم البدء فى البحث عن بديل أجنبى للتعاقد معه فى الصيف المقبل.

من ناحية أخرى تسعى إدارة الكرة فى الزمالك لحسم ملف التجديد للثنائي طارق حامد لاعب وسط الفريق والإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة فى محاولة لاستغلال فترة التوقف عن الدورى وعدم المشاركة الدولية للثنائى، خاصة فى ظل رغبة اللاعبين في البقاء بالزمالك وتجديد تعاقدهما، ويتبقى فقط الاتفاق علي المقابل المادى والشرط الجزائي.

واتفق مسئولو الزمالك مع رزاق سيسيه علي التوقيع لمدة 3 مواسم، فيما تم الاتفاق مع طارق حامد على التوقيع لمدة موسمين، على أن يوقع الثنائى على عقود التجديد رسميا خلال الأيام المقبلة.