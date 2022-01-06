الامارات | مانشستر سيتي يوقع اتفاقية شراكة عالمية مع "مصدر"

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يوقع اتفاقية شراكة عالمية مع "مصدر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نادي مانشستر سيتي، عن توقيع شراكة عالمية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، لتصبح بموجبها شريكاً رسمياً للنادي. وتعد "مصدر" شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتنمية المستدامة، حيث تركز على تطوير مشاريع طاقة متجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومختلف الأسواق العالمية، وتنتشر مشاريعها في قرابة 40 دولة حول العالم.

وبموجب الاتفاقية الجديدة يتعاون مانشستر سيتي و"مصدر" في مجموعة من الأنشطة التي تشمل إطلاق حملة عالمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العمل على الحد من التغير المناخي. وتتزامن الحملة مع استضافة "مصدر" لأسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة، والذي يقام في الفترة 15 إلى 19 يناير الجاري.

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