الإسماعيلى يهنئ جمال علام برئاسة اتحاد الكرة

ويؤكد مجلس الإدارة على دعمه ومساندته للمجلس الجديد، متمنيا له التوفيق فى تحقيق طفرة تسهم فى تطور الكرة المصرية للأفضل وتعيدها لمسار الألقاب من جديد.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع