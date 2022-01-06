شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم تجديد عقود طارق حامد وسيسيه قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة الكرة في الزمالك لحسم ملف التجديد للثنائي طارق حامد لاعب وسط الفريق والايفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة في محاولة لاستغلال فترة التوقف عن الدوري وعدم المشاركة الدولية للثنائي، خاصة في ظل رغبة اللاعبين في البقاء بالزمالك وتجديد تعاقدهما، ويتبقى فقط الاتفاق علي المقابل المادى والشرط الجزائي.

واتفق مسئولو الزمالك مع رزاق سيسيه علي التوقيع لمدة 3 مواسم، فيما تم الاتفاق مع طارق حامد علي التوقيع لمدة موسمين، على أن يوقع الثنائي علي عقود التجديد رسميا خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى عاد للقاهرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قادما من الإمارات، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها فى ظل توقف الدورى الممتاز، واستعدادا لمواجهة انبي المقرر لها الجمعة 14 يناير الجاري ضمن مباريات الجولة الاولي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي تقام خلال فترة توقف الدورى الحالية لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الافريقية المقرر انطلاقها الاحد المقبل في الكاميرون.

في سياق مختلف عقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع جهاز السلة اليوم الأربعاء بحضور أحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات.

ووعد أحمد مرتضي خلال الجلسة بحل كافة المشاكل خلال الأيام القليلة القادمة، وطلب من الجهاز الفني واللاعبين تقديم أفضل أداء في المواجهات القادمة والظهور بمستوى يليق باسم الزمالك، ومواصلة سلسلة الانتصارات بعد الفوز على مصر للتأمين في اللقاء الماضي للحفاظ على فرص الفريق بالمنافسة على اللقب.

ووعد أحمد مرتضى اللاعبين والجهاز الفني بحضور المران الختامي استعدادا للقاء الجزيرة من أجل دعم ومؤازرة الفريق قبل اللقاء المرتقب أمام الجزيرة.