علام عن كأس مصر الموسم الماضي: "حاليا هناك بطولة جديدة نعمل عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه وقائمته بصدد تنفيذ كافة الوعود التي تمت مناقشتها مع الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن كأس مصر لن يتم إلغاؤه وسيتم التنسيق مع الرابطة لتحديد مواعيد مناسبة للمباريات.

وفاز جمال علام وقائمته برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما حصلوا على أغلبية الأصوات بواقع 109 صوتا من أصل 116.

وخلال تصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، قال علام: "سنحقق كل الوعود اللي وعدنا بها الجمعية العمومية، هناك تعاون مع رابطة الأندية لكن في الوقت ذاته سنحافظ على استقلاليتها، بجانب دراسة إنشاء روابط أندية للقسمين الثاني والثالث لإدارة مسابقاتهم".

وتابع رئيس اتحاد الكرة: "لجنة الحكام ستظل تابعة لاتحاد الكرة، لكن سيتم تأجيل كل الملفات في الوقت الحالي لحين الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية، نقف خلف منتخبنا لتحقيق اللقب".

وعن بطولة كأس مصر والتعارض مع كأس الرابطة، أجاب علام: "سنناقش كل الأمور مع لجنة المسابقات ورابطة الأندية لاختيار التوقيت المناسب للمباريات، بطولة كأس مصر لن يتم إلغائها، هناك تعاقدات مع رعاة".

وعن بطولة كأس مصر الموسم الماضي التي لم تكتمل، قال: "حاليا هناك بطولة كأس للموسم الجديد سنعمل على تحديد المواعيد المناسبة لها".