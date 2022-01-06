ميسي يستعد للعودة إلى سان جيرمان بعد تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة لصفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما جاءت نتيجته سلبية خلال اختبار فيروس كورونا الذي خضع له.

وأعلن سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي أن ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات من قبل، جاءت نتيجته إيجابية لفيروس كورونا أثناء تواجده في الأرجنتين.

وغاب ميسي عن المباراة التي فاز فيها سان جيرمان على فان 4 /صفر في كأس فرنسا يوم الاثنين الماضي.

ولكن سان جيرمان أكد مساء الأربعاء أن نتيجة اختبار ميسي جاءت سلبية ليصبح بإمكانه المشاركة في مباراة الفريق أمام مضيفه ليون.

وسيفتقد سان جيرمان لجهود لايفين كورزاوا الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية ويخضع حاليا للعزل الطبي.