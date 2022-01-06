الامارات | الريال يثأر من ألكويانو.. وبرشلونة ينجو من "فخ ليناريس" في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يثأر من ألكويانو.. وبرشلونة ينجو من "فخ ليناريس" في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفلت ريال مدريد من فخ مضيفه ديبورتيفو ألكويانو، وصعد لدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 3 / 1، مساء أمس في دور الـ32 للمسابقة. وبادر الريال بالتسجيل عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 39، وبدلا من أن يعزز الفريق الملكي تقدمه، تلقت شباكه هدف التعادل عن طريق دانييل فيجا في الدقيقة 66. وسرعان ما استعاد الريال اتزانه من جديد في الوقت المناسب، بعدما أضاف هدفين آخرين عن طريق ماركو أسينسيو وإيسكو في الدقيقتين 77 و79 على الترتيب، ليظفر ببطاقة الترشح لدور الـ16 في البطولة التي يحلم باستعادة لقبها الغائب عنه منذ موسم 2013 / 2014.

بهذا الفوز، ثأر الريال، متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني حاليا، من خسارته من منافسه المتواضع 1 / 2 بعد التمديد بالدور ذاته في نسخة العام الماضي بكأس الملك، والتي تسببت في خروجه مبكرا من البطولة في مفاجأة من العيار الثقيل.

في جانب آخر، تجنب برشلونة الأسوأ، واقتنص بطاقة العبور إلى دور الستة عشر، عقب فوزه على مضيفه ليناريس ديبورتيفو (درجة ثالثة). وتقدم ليناريس عن طريق هوجو دياز في الدقيقة 19، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 63. وفي الدقيقة 69 سجل فيران جوتجيلا الهدف الثاني للفريق الكاتالوني.

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