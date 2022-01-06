الامارات | بديل محمد صلاح في ليفربول.. لاعب كولمبي بـ 60 مليون جنيه إسترليني

شكرا لقرائتكم خبر عن بديل محمد صلاح في ليفربول.. لاعب كولمبي بـ 60 مليون جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن نادي ليفربول يصر على إيجاد بديل للدولي المصري محمد صلاح، تحسباً لعدم التوصل لاتفاق مع اللاعب أثناء التفاوض بينهما أو تعويض غيابه في أوقات أخرى مثل التواجد في بطولة إفريقيا على سبيل المثال، حيث ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية خبر اقتراب ليفربول من التعاقد مع لاعب من أفضل المواهب في أوروبا العام الماضي وهو الكولومبي لويس دياز، لاعب بورتو البرتغالي ومنافس ليونيل ميسي في صدارة هدافي كوبا أمريكا.

وذكر الخبر الذي نشر في الموقع الإنجليزي أن الصفقة التي من المتوقع أن تعوض غياب اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني أثناء مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وإلى 6 فبراير 2022، تقدر قيمتها بـ 60 مليون جنيه إسترليني للاعب تألق الموسم الماضي ويبلغ من العمر 24 عاماً، كما أن دياز، توج هدافا لبطولة كوبا أمريكا 2021، بالاشتراك مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، برصيد 4 أهداف لكل منهما، وأحرز 12 هدفا في الدوري البرتغالي هذا الموسم حتى الآن.

وخاض اللاعب الكولومبي مباراتين مع بورتو البرتغالي أمام ليفربول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وهو ما يجعله معروف جيداً لمدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، وذكر التقرير أن عقد دياز يتضمن شرطا جزائيا في عقده تبلغ قيمته 67 مليون جنيه إسترليني، ولكن ليفربول يأمل في الحصول على اللاعب بسعر أقل.

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