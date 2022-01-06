الامارات | محمد صلاح ينشر أول صورة من داخل تجمع منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر أول صورة من داخل تجمع منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم اللاعب الدولي محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول إلى تدريبات المنتخب المصري المقامة في القاهرة صباح أمس الأربعاء وذلك قبل التوجه إلى الكاميرون لخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية، وحرص النجم المصري على نشر أول صورة له من داخل فندق تجمع المنتخب المصري وكانت تجمعه مع 3 لاعبين، هم عمرو السولية وأحمد حجازي ومحمود تريزيغيه.

وحرص صلاح على نشر الصورة عبر خاصية "استوري" في حسابة الرسمي بموقع إنستغرام، في اليوم الأول لتواجده في التدريبات وتظهر أنها قبل أو بعض تناول وجبة العشاء في فندق الإقامة.

وكان محمد صلاح قد حرص على توجيه رسالة للجمهور المصري وعد فيها الجمهور بمحاولة العودة بلقب كأس أمم أفريقيا من الكاميرون رغم صعوبة المهمة، وكانت الرسالة بعد وصوله إلى القاهرة وقبل انضمامه إلى التدريبات الصباحية للمنتخب المصري في القاهرة. ( طالع التفاصيل )

محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً ويبحث عن تكرار الإنجاز الشخصي بالفوز بلقب هداف الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، رغم ابتعاد فريقه عن المنافسة على لقب الدوري بفارق كبير لصالح مانشستر سيتي.

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