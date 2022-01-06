تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات والمسابقات الأوروبية والعربية.



وتعود عجلة الدوري الإيطالي إلى الدوران مجددا (الخميس) بعد راحة قصيرة بسبب عطلة أعياد الميلاد، لتدخل المسابقة مراحلها الأخيرة الحاسمة.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، يواجه فريق الهلال نظيره الفيصلي على لقب بطولة كأس السوبر السعودي، الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.15 مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تنقل قناتا "SSC 1 HD/SD" المباراة على الهواء مباشرة، بتعليق محمد الخامسي وعيسى الحربين.

يخرج فريق إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي، لمواجهة مضيفه بولونيا، الخميس، في افتتاح لقاءات الدور الثاني من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 4.30 بتوقيت مكة المكرمة، 5.30 بتوقيت أبوظبي، 3.30 بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على منصة "يوتيوب".

ستكون الأنظار متجهة إلى ملعب "سان سيرو"، حيث يستضيف قمة مباريات الدوري الإيطالي بين ميلان وضيفه روما.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي "سيري آ" على منصة "يوتيوب".

يلتقي فريق يوفنتوس مع ضيفه نابولي بملعب أليانز ستاديوم، الخميس، في إطار الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، 9.45 بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على منصة "يوتيوب".