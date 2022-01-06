شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب الشاردة والواردة عن منافسى الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى من معاونيه إعداد تقرير مفصل عن كل ما يخص لأندية التي وقعت مع المارد الأحمر في مجموعة كأس رابطة الأندية المحترفة لدراستها قبل ملاقاتها على كافة الأصعدة سواء اللاعبين الغائبين أو الجدد المنتظر ظهورهم مع فرقهم تعويضا للغيابات، وأسفرت القرعة عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة» ويلاقى المارد الأحمر نظيره الجونة في 13 يناير الجارى في تمام الثانية والنصف ظهراً.

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏