شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه سموحة اليوم ودياً استعداداً لكأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى اليوم الخميس مباراة ودية مع نظيره سموحة فى إطار استعدادات الفريقين لإنطلاق مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة ، ويسعى الجهاز الفني لفاركو لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً خلال مباريات كأس رابطة الأندية التي تنطلق 12 يناير الجارى أثناء فترة توقف الدوري لمشاركة المنتخب الوطني بكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وعلق عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، على قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وعلى وقوع فاركو ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة.

وقال عاطف حنفي، إن وقوع فاركو في أقوى مجموعة في الثلاث مجموعات، هو احتكاك جيد وتجهيز للاعبين خلال فترة توقف مسابقة الدوري.

وحرص مدير الكرة بنادي فاركو، على توجيه الشكر إلى رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب على إقامة البطولة وتنظيمها بشكل جيد من حيث الملاعب، فضلا عن الدعم المقدم للأندية من أجل التسهيل للمساهمة في البطولة.

وأجريت قرعة كأس العرب ظهر الأثنين الماضى ووقع فريق فاركو ضمن المجموعة الثالثة مع أندية «الزمالك، سيراميكا ، غزل المحلة، طلائع الجيش، إنبي».