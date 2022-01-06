شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب الترشح في انتخابات الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم الخميس، نادي الاتحاد السكندري، باب تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جديد، حيث يتكون المجلس من "رئيس ـ نائب رئيس ـ خمسة أعضاء لايقل سن أي منهم عن 35 عاما ـ عضوين من الشباب يقل عمرهم عن 35 عاما" وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير.

ومن المقرر أن يتقدم اليوم محمد مصيلحي رئيس النادي الحالي، بأوراق ترشحه لدورة جديدة قبل غلق باب الترشح بالنادي السكندري.

من ناحية أخرى، كشف محمود شبانة مدافع نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن توقيعه عقود انتقاله لنادي الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد عقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد.

وكان شبانة قد انضم إلى الزمالك في بداية الموسم قادما من أسوان، إلا أن أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها نادي الزمالك حالت دون قيده في قائمة الفريق الأبيض.

ووقع الاتحاد السكندري في مجموعة متوازنة بكأس الرابطة تضم فرق: بيراميدز، فيوتشر، إيسترن كومباني ومصر المقاصة.

وجاء ترتيب مباريات الاتحاد السكندري في المجموعة كالتالي:

الأربعاء 12 يناير

بيراميدز أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء

الأحد 16 يناير

الاتحاد السكندري أمام المصري - الساعة 5:00 مساء

الخميس 20 يناير

إيسترن كومباني أمام الاتحاد السكندري - الساعة 2:30 عصرا

الأربعاء 26 يناير

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة - الساعة 2:30 عصرا

الأحد 30 يناير

فيوتشر أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء