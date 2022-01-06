شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعود إلى القاهرة.. ويقود مران الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء الأربعاء قادما من الإمارات، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها فى ظل توقف الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يقود كارتيرون تدريب الفريق اليوم الخميس استعدادا لبطولة كأس الرابطة المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الحالي.

ويستأنف الفريق تدريباته في الثالثة عصر الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن وجود الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، التي تضم فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".