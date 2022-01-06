شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المريخ السودانى: "أنا أهلاوى وأخشى مواجهة المارد الأحمر على ملعبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم مصطفى، رئيس نادى المريخ السودانى، أنه من عشاق فريق الأهلى وكان دائم تشجيع المارد الأحمر منذ صغر سنه، موضحًا أن الأهلى يكون أكثر قوة عندما يخوض مواجهاته على ملعبه ووسط جمهوره.

وأضاف رئيس نادى المريخ فى تصريحات له لبرنامج "مساء أون تايم" أن الإدارة لم تستقر على الملعب الذى ستخوض عليه مواجهات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن ملعب الأهلى والسلام سيكون صعبًا لكنه غير مستبعد.

وكانت تقارير صحفية سودانية كشفت أن المريخ السوداني سيبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي من القاهرة، قبل موقعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأكدت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن فريق المريخ السودانى سيخوض ثلاث مباريات ودية بمصر أمام الزمالك والمقاصة بجانب مواجهة فيوتشر بتوصية من مدرب المريخ.

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يشارك في المباريات لاعبو المريخ فى معسكره بمصر. وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المريخ في المجموعة الأولى بجانب الأهلي ، وصن داونز ومواطنه الهلال السوداني.

ويحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الموقف النهائي لملعبى الهلال والمريخ السودانيين، يوم 10 يناير المقبل، بعدما أعلن في وقت سابق أن ملعب عملاقى الكرة السودانية لا يصلح لاستضافة مباريات الفريقان في دوري أبطال أفريقيا لعدم استيفاء شروط إقامة لقاءات البطولة القارية.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على المريخ في الجولة الخامسة والتي ستقام أحد يومي 18 أو 19 مارس المقبل.