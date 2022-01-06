شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السودانى: ملعبنا غير جاهز.. وواقعة "النور" تؤرقنا من ملعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل أبو جريشة، نائب رئيس نادى المريخ السودانى، أن ملعب فريقه غير جاهز لاستضافة مباريات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن الملعب يحتاج لأعمال صيانة قد تستغرق عام 2022 كاملاً حتى يتم الإنتهاء منها.

وأضاف نائب رئيس نادى المريخ فى تصريحاته لبرنامج "مساء أون تايم" أن الإدارة تدرس خوض مواجهات دور مجموعات أفريقيا فى إحدى الدول العربية، لافتًا إلى إن هناك اتصالات جارية مع الجزائر والمغرب وكذلك أثيوبيا لاستضافة مواجهات المريخ.

وتابع عادل أبو جريشة إن ملعب الأهلى والسلام ضمن الخيارات المطروحة لاستضافة مواجهات المريخ، قائلاً: "ملعب الأهلى والسلام ضمن خياراتنا أيضًا لكن حدثت واقعة فى أخر مباراة جعلتنا نعيد دراسة الأمر، حيث قمنا بتأجير ملعب الأهلى والسلام لمواجهة فريق زاناكو وسددنا 250 ألف جنيه قيمة الإيجار، وبعد المباراة وأثناء مصافحة كل فريق للأخر قامت إدارة الملعب بغلق الأنوار مما أثار استيائنا".

وأضاف نائب رئيس المريخ أنه يتوقع تأهل فريقه برفقة الأهلى من دور المجموعات، مشيرًا إلى إنه اعترض على سحب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى قرعة دورى أبطال أفريقيا، وإنه كان لابد أن يتواجد مندوب من كل فريق لسحب القرعة.

وأكد عادل أبو جريشة أنه من مشجعى نادى الزمالك، ويتمنى أن يضم شيكابالا وعمرو السولية لصفوف المريخ، مؤكدًا إن جمهور الزمالك فى السودان أكبر من جمهور الأهلى.