شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه أبو حماد وديا اليوم استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا نظيره أبو حماد اليوم الخميس وديا ستعدادا لخوض منافسات كأس الرابطة، حيث أسفرت القرعة عن وقوع سيراميكا في مجموعة تضم كلا من: الزمالك وفاركو وإنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة.

وأظهرت صور التدريبات التي نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر التركيز على الجانب البدني الذى يسبق تقسيمة الفريق في المران، في ضوء اهتمام الجهاز الفني برفع اللياقة للاعبين.

وشهدت التدريب حماسًا كبيرًا من اللاعبين الذي حرصوا على بذل أقصى جهد لديهم، لنيل ثقة الحهاز الفني، وحجز مقعد في التشكيل الأساسي لفريق سيراميكا.

وتوقف التدريب أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء الفنية، واهتم فيه هيثم شعبان المدير الفنى بتدريب الفريق على دقة التسديدات من مسافات بعيدة كأحد الحلول الفنية لحسم بعض المباريات المعقدة دفاعيا.

ويسعى هيثم شعبان لتجهيز فريق سيراميكا بالشكل الأمثل استعدادا لبطولة كأس الرابطة، التي تقام للمرة الأولى بتنظيم من جانب رابطة الأندية المحترفة، خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.